iPhone SE (2020) a meno di 175€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

iPhone SE (2020) è un telefono incredibile, dotato di specifiche premium, uscito nel 2020 ma che, ancora oggi, sa dire il fatto suo. Certo, costa veramente poco: su Amazon lo pagate 174,00€ ed è un prodotto ricondizionato ma onestamente è un prezzo così basso che non possiamo ignorarlo. La domanda però è una e una sola: a chi si rivolge un gadget del genere? Facciamo chiarezza.

iPhone SE (2020): è ancora valido?

In primo luogo bisogna considerare che lui è un top di gamma che, anche se ha tre anni alle spalle, gira ancora fluido e veloce. Il chip interno è l’Apple Bionic A13, un processore che ha fatto la storia degli ultimi anni e che va benissimo. Lo troviamo infatti in di versi prodotti della mela, iPad (2021) compreso.

Si rivolge infatti ad una categoria di utenti ben precisi: a tutti coloro che provengono da un vecchio iPhone (5S, 6, 7) e desiderano aggiornare il proprio dispositivo senza stravolgere l’esperienza d’uso e magari non vogliono spendere troppo. È consigliatissimo anche a tutti coloro che vogliono un muletto da battaglia, un telefono da usare in vacanza, da portare al mare, senza troppi pensieri e senza preoccupazioni. Comodo anche per chi lo vuole usare come device di transizione fra un iPhone e un altro, magari in concomitanza del lancio delle nuove ammiraglie della mela.

È un articolo ricondizionato, quindi vuol dire che sarà usato ma in condizioni eccellenti, rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito. Ha una batteria superiore all’80%, non presenta danni estetici evidenti, in confezione presenta accessori sì compatibili ma non originali. Infine, il telefono godrà di un design senza tempo con Touch ID al seguito, schermo Retina da 4,7 pollici, porta Lightning e singola fotocamera posteriore da 12 Mpx con flash LED al seguito.

Se siete interessati lo trovate qui: lo pagherete solo 174,00€, spese di spedizione incluse.

