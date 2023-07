iPhone SE (2020): a 180€ su Amazon è ancora un buon affare?

iPhone SE (2020) è un device che oggi si prefigura come una delle migliori opzioni per chi desidera un melafonino di nuova generazione ad un costo contenuto. Pensate che costa solo 180,00€, nella sua iterazione bianca e con 64 GB di memoria interna. È un ricondizionato ma viene venduto in condizioni eccellenti pari al nuovo; lo trovate su Amazon e sappiate che avete tantissimi vantaggi al seguito.

Un primo luogo la consegna sarà celere e immediata ma ci sarà anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Sarete coperti da un anno di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. La domanda però, è una e una sola: ha ancora senso nel 2023?

iPhone SE (2020): perché acquistarlo?

iPhone SE (2020) presenta un design simile all’iPhone 8, con un form factor più piccolo rispetto agli smartphone più recenti. Se preferite un device tascabile e facile da maneggiare con una mano, questo potrebbe essere il terminale ideale per voi.

Nonostante sia dotato del chip A13 Bionic (lo stesso chip che troviamo nei modelli di iPhone 11), può ancora offrire ottime performance per le attività quotidiane come navigazione web, social media, messaggistica e app di produttività. Tuttavia, se avete esigenze più intense (magari sul fronte fotografico), vi consigliamo di optare per un iPhone 14 o, perché no, anche per un iPhone 14 Pro Max, ma i costi salgono tantissimo. Qui troviamo una fotocamera posteriore da 12 MP che produce foto e video di buona qualità e considerate che è aggiornatissimo e lo sarà ancora per diversi anni.

Insomma, se state cercando un iPhone compatto a un prezzo accessibile e non avete esigenze particolarmente intense in termini di prestazioni e fotocamera, l’iPhone SE (2020) potrebbe ancora essere il miglior dispositivo che possiate comprare su Amazon. Costa solo 180,00€, è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti e ha ben 64 GB di memoria interna.

