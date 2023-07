iPhone SE 2 sempre più conveniente: ora costa 172€ (ricondizionato Amazon)

Continua il calo di prezzo di iPhone SE 2 che, come ricondizionato Amazon Renewed, è ora disponibile al prezzo scontato di 172 euro, nella variante da 64 GB. In sconto c’è anche la versione da 128 GB che viene proposta al prezzo scontato di 209 euro. Per entrambe le versioni, lo smartphone viene proposto in condizioni eccellenti e con garanzia annuale Amazon Renewed. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone SE 2 ricondizionato: costa poco e vale tanto

Tra le specifiche di iPhone SE 2 troviamo un display compatto da 4,7 pollici ed un design che riprende l’iconico design dei primi iPhone, con tasto Home centrale. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Apple A13 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 7 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 16 con aggiornamento già programmato a iOS 17. Lo smartphone è dotato di certificazione IP67. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo ad un prezzo che è quello di un vero entry level.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone SE 2 ricondizionato al prezzo scontato di:

Entrambe le versioni sono disponibili in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da 30 cm e con una batteria con carica superiore all’80% della carica originale. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.