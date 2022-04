iPhone SE (128 GB) ad un prezzo STREPITOSO per Pasqua

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple da comprare durante le vacanze pasquali e volete approfittare delle offerte di primavera, abbiamo la soluzione che fa per voi. C'è il meraviglioso – e nuovissimo – iPhone SE (2022) con 128 GB di memoria interna a soli 520,75€. Praticamente, stiamo parlando di un prezzo irrisorio per un mediogamma dall'hardware più potente di sempre. Non di meno, a questa cifra, avrete anche la spedizione gratuita, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Cofidis e godrete di tutti i vantaggi offerti dal noto portale americano.

iPhone SE (2022): tutta sostanza!

Fra le altre cose, segnaliamo che questo telefono ha lo stesso hardware di iPhone 13, quindi è potente come non mai. Certo, il design è “datato” secondo qualcuno. Noi in realtà, lo definiamo “iconico”. Può piacere e non piacere, ma è indubbio che si tratta di un prodotto che “divide”. Lo schermo è da 4,7 pollici, LCD e IPS. Per chi non guarda la scheda tecnica, va benissimo. Ovvio che non sarà un OLED con neri assoluti, ma parliamo anche di un telefono che non punta alle specifiche estetiche estreme ma che ha il suo focus esclusivamente sulle prestazioni.

Veloce, affidabile, con un'autonomia top (ve lo garantisco personalmente, in quanto è il mio smartphone principale), potente, performante e con un fingerprint sempre veloce e sicuro. Per molti, è ancora la soluzione numero uno per lo sblocco di un dispositivo.

C'è una singola fotocamera, ma non guardate i numeri: va benissimo per tutte le occasioni, c'è la modalità Ritratto e perfino gli stili fotografici ereditati dagli ultimi melafonini.

Per chi proveniente da un vecchio iPhone e non vuole cambiare ma ha necessità di farlo, iPhone SE (2022) è il compromesso ideale: basta provarlo una settimana per innamorarsene. A soli 520,75€ è da prendere al volo prima che finisca l'offerta.

