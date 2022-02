Un iPhone è stato ritrovato in una toilette dopo dieci anni

Una residente nel Maryland, negli Stati Uniti, ha recuperato il suo iPhone scomparso nella toilette dopo aver segnalato lo smarrimento del dispositivo nel lontano 2012. In una storia monitorata su US Sun, Becki Beckmann ha ritrovato il suo melafonino dalla sua toilette, dieci anni dopo che il terminale era stato dichiarato come “smarrito”.

Nonostante gli sforzi per riottenerlo, Beckmann non è stata in grado di individuare cosa fosse successo al suo iPhone nel 2012. È andata avanti, ovviamente e si era dimenticata del telefono avendone comprati altri nel ccorso del tempo.

Come ha fatto un iPhone a restare quasi intonso nel corso del tempo?

Ma un suono persistente proveniente da un gabinetto nell'appartamento di Beckmann necessitava sempre più di un esame attento; bisognava scoprire ciò che produceva un suono bizzarro ogni volta che veniva tirato lo sciacquone.

Il marito di Beckmann ha poi scoperto che si trattava davvero dell'iPhone smarrito del 2012, che era caduto nel water. Data la natura disorientante della camera del gabinetto, era impressionante che il telefono conservasse ancora la sua struttura di base, sebbene la cover posteriore si fosse separata dal telaio. Purtroppo, gli iDevice hanno ottenuto l'impermeabilità solo nel 2016 a partire dalla serie iPhone 7.

Non è chiaro se il gadget che sembra un iPhone 4 possa ancora essere ripristinato alle condizioni ottimali ma, semplicemente, si può affermare con orgoglio che l'iPhone ha resistito nel suo soggiorno decennale. Ci sono state diverse opinioni sul post di Facebook che descrivevano in dettaglio cosa fosse successo al gadget nel WC nel lungo lasso di tempo di dieci anni.

Molti utenti stanno mettendo in discussione la storia; sono in molti a credere che lo smartphone non sia stato effettivamente nella toilette per dieci anni. Qualcuno suggerisce che sia rimasto bloccato lì solo di recente e che si sia costruita questa storia ad hoc per un po' di popolarità. Ad oggi, non lo sapremo mai, però è sicuramente un evento bizzarro da tenere in considerazione.