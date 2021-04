Sul tuo iPhone ora è più semplice giocare al gioco del dinousaro di Chrome, grazie a Google: è un simpaticissimo widget. Ecco come installarlo.

iPhone: il widget di Google ti farà impazzire

I widget hanno reso iPhone e iPad particolarmente interessanti. Soprattutto, essendo aperti ad app di terze parti, permettono agli utenti di ottenere funzionalità supplementari non solo utili, ma spesso anche divertenti. Dopo aver aggiunto l’utilissima barra di ricerca, Big G ha adesso aggiunto un altro widget, che però è dedicato tutto al divertimento.

Si tratta dell’accesso rapido al simpaticissimo gioco del dinosauro che salta gli ostacoli, mostrato solitamente dal browser Web Chrome, quando non c’è connessione a Internet.

Con l’arrivo della versione 91 (ancora in beta) dell’edizione app per iOS del software, viene introdotto questo particolarissimo widget, che ti permetterà in qualsiasi momento di divertirti con il simpatico dinosauro.

Per provare in anteprima la novità, devi essere beta tester.Ecco come fare per averlo:

Collegati a questo indirizzo e scarica Google Chrome per iOS 91 (beta);

(beta); Aggiungi il widget dove preferisci.

Specifichiamo però che, al momento, non è possibile giocare direttamente all’interno del widget: cliccando su si aprirà un collegamento su Chrome.

Se non sei parte del programma di beta testing, ma vuoi comunque provare un widget simile, ti consigliamo di scaricare l’app “Steve – Widget Game”, che ti permetterà invece di giocare direttamente all’interno della casellina del widget!

Apple

App