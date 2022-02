iPhone Fold: cosa aspettarci dal primo pieghevole di Apple

Si prevede che Apple annuncerà un “iPhone Fold” con un display OLED flessibile entro il 2024 e AppleInsider ha realizzato dei rendering esclusivi che mostrano come potrebbe apparire il device.

iPhone pieghevole: ecco come potrebbe essere

Voci e brevetti mostrano che Apple ha lavorato diversi anni su un design di iPhone pieghevole. Tuttavia, la tecnologia richiesta per un tale dispositivo è ancora agli inizi e non è chiaro quale forma possa assumere il dispositivo in questione. Non sappiamo se avrà un'apertura “flip” o se sarà “simil-libro”.

Ogni anno, arrivano altre indiscrezioni che spingono ulteriormente la data di debutto prevista di questo fantomatico “iPhone Fold”. Nel settembre 2021, il noto analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che non sarebbe arrivato fino al 2024.

A differenza di Apple, Samsung ha sviluppato la sua tecnologia pieghevole in pubblico con il Galaxy Fold e il Galaxy Flip. La mela sta testando entrambi i form factor per il suo primo pieghevole, ma potrebbe essere favorevole al design a conchiglia.

Anche se i dispositivi Android di punta sono i pionieri della tecnologia pieghevole, Apple vorrebbe aspettare i suoi tempi per rilasciare una tecnologia matura.

Di fatto, per quanto belli siano, i prodotti rilasciati al pubblico hanno riscontrato problemi di scarsa ottimizzazione del software a display sgualciti. I brevetti mostrano che Apple vuole superare questi problemi con cerniere complesse e tecnologie di visualizzazione innovative.

Poiché “iPhone 14” potrebbe introdurre una riprogettazione radicale nel 2022, i rendering di “iPhone Fold” assumono i nuovi elementi derivanti dai leaks sul melafonino di prossima generazione. I lati saranno piatti, combinati con una fotocamera selfie perforata all'interno e un modulo fotocamera posteriore a filo.

Ci aspettiamo che il pieghevole di Apple si apra e si chiuda senza pieghe o cuciture nel display. Completamente chiuso lo spessore del dispositivo dovrebbe essere solo leggermente più spesso degli attuali iPhone, mentre aperto dovrebbe essere simile ad un iPad mini.

Non è ancora chiaro come Apple ottimizzerà iOS o iPadOS per il dispositivo pieghevole. C'è la possibilità che Apple possa consentire una modalità aperta di tre quarti o semiaperta anche per le app di gioco o di chat.

Alcuni dispositivi Android pieghevoli hanno più posizioni per il funzionamento e persino uno schermo esterno da utilizzare quando quello principale è chiuso.

Per il primo pieghevole del colosso di Cupertino, vi suggeriamo di aspettarvi semplicemente che questo sia un telefono che si apre e si chiude. Si dice che “iPhone Fold” verrà lanciato nel 2023 o nel 2024.

Ovviamente, tutte le immagini presenti in questo articolo sono state realizzate dagli esperti del giornale AppleInsider.