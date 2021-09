iPhone Flip, la materializzazione dei desideri dei fan della mela morsicata. Il primo pieghevole di Apple è stato immaginato in un nuovo video concept: ha persino il chip M1 a bordo. Si potrebbe chiedere di più?

iPhone Flip in video: e se fosse così?

E se Apple puntasse, per il suo primo pieghevole, a un design a conchiglia? Se prediligesse l'idea di uno smartphone compatto, che però si apre e diventa un device con ampio display?

Il potente chip M1 a bordo, immaginato dal designer, non sarebbe una scelta casuale. Questo tipo di dispositivo, così configurato, dovrebbe essere uno strumento pensato per la produttività. In questo contesto, il processore scelto sarebbe l'ideale. Certo, a questo punto sarebbe meglio un form factor simile a un Samsung Galaxy Z3 Fold 5G, ma prevale l'idea del device a conchiglia. Tutte le altre caratteristiche lascio a te scoprirle, gustando l'interessante videoclip.

Ricorda che si tratta di un mero video concept. Al momento, non ci sono evidenze dell'esistenza di iPhone Flip. Ben più concreto è l'arrivo di iPhone 13, il cui lancio dovrebbe essere imminente: dovrebbe mancare una manciata di giorni alla sua ufficialità.

Apple

Smartphone