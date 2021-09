Stando a quanto si apprende in rete, sembra che Apple voglia inserire nell'iPhone 15 del 2023 un'ottica con zoom periscopico.

iPhone 15 con ottiche periscopiche? Forse sì!

Negli ultimi anni, c'è stato un rapido sviluppo nel settore degli smartphone. Infatti, per certi versi, sembra che le innovazioni tecnologiche siano ora al loro apice. In termini di prestazioni e display, gli OEM ora stanno lottando per fare sempre di più. Per questo motivo, molti di loro stanno ora rivolgendo la loro attenzione al comparto fotografico dei device.

Molti telefoni del settore ora dispongono di un sistema multi-camera di ultima generazione con lenti ultra-wide, periscopiche, wide, 3D e molto altro. C'è da dire però che l'obiettivo periscopico è ora una tecnologia semplice, ma contestuale alle sole ammiraglie Android. Di fatto, Apple deve ancora prendere in considerazione questa feature.

Ci sono rapporti secondo cui l'azienda di Tim Cook vorrebbe adottare una soluzione più matura di quella presente ad oggi in giro. Secondo le indiscrezioni, la compagnia di Cupertino inserirà una lente periscopica soltanto nel 2023. Al momento, non ci sono dettagli sui miglioramenti che la società introdurrà. Anche secondo il famoso analista Apple, Kuo Ming-Chi, il produttore di melafoni utilizzerà l'obiettivo periscopio soltanto fra due anni.

Vale la pena ricordare che qualche tempo fa, Apple ha ottenuto una relativa autorizzazione di brevetto per una lente periscopica. Il brevetto si chiama “Folded Camera” (fotocamera pieghevole) ed è stato concesso dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Questo documento indica che la tecnologia potrà integrare un modulo fotografico composto da più sensori in ​​un dispositivo mobile. Lo scopo è migliorare l'effetto di imaging della fotocamera dei nuovi iPhone.

Secondo quanto si legge, questa tecnologia potrebbe portare una capacità dello zoom che potrebbe spaziare da un semplice 10X ad un 100x sugli iPhone next-gen. Inoltre, si afferma che le sue riprese a lunga distanza competeranno a testa alta con i quelle dei flagship Android.

Ad ogni modo, dobbiamo avere ancora un po' di pazienza.

