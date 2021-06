Un bug di iPhone “interrompe” la tua connessione WiFi quando ti colleghi ad una rete dal nome “strano”: ecco come venirne a capo e risolvere il problema.

Il bug della connessione

A quanto pare, bisogna fare attenzione a quale nome dare alla propria rete WiFi, dato che il tuo iPhone potrebbe riscontrare un problema non da poco. Sembra, infatti, che affibbiare alla propria rete un nome insolito potrebbe creare seri grattacapi: l'analista Carl Shou ha scoperto che un bug potrebbe “interrompere” il WiFi sul tuo dispositivo iOS, se alla tua rete assegni un SSID come “%p%s%s%s%s%n”.

Per buona fortuna, è possibile risolvere il problema ripristinando le impostazioni di rete, attraverso questi passaggi: Impostazioni> Generali> Ripristina> Ripristina impostazioni di rete.

La causa di questo bug non è chiara, ma potrebbe dipendere da un'anomalia di formattazione delle stringhe: in altre parole, iOS confonderebbe i simboli % con comandi e variabili di programmazione.

Ricordiamo che problemi relativi ai caratteri/simboli si sono già riscontrati in passato: nel 2018, un bug in iOS e macOS ha causato l'arresto anomalo delle app, utilizzando un solo simbolo. Sebbene i problemi con il WiFi siano rari, questo grattacapo tecnico renderebbe relativamente facile per qualcuno distruggere (temporaneamente) il tuo telefono, utilizzando hotspot pubblici. Anche se è già una buona prassi evitare di connetterti a hotspot non identificati, adesso avrai una ragione in più per resistere a questa tentazione.

Apple

Smartphone