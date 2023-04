iPhone 17 Pro avrà il Face ID sotto il display

iPhone 17 Pro potrebbe essere il primo melafonino al mondo ad avere il Face ID integrato sotto al display. A dirlo, ci ha pensato il noto analista di DSCC Ross Young che suggerisce che Apple sta sviluppando un’innovativa tecnologia da integrare nei telefoni del futuro.

Con questa funzionalità, l’azienda di Cupertino potrà definitivamente eliminare la tacca ma anche l’isola dinamica, conferendo ai prossimi iPhone dunque, un vero e proprio design “full screen”.

iPhone 17 Pro: cosa sappiamo della tecnologia Face ID UD?

Ross Young ha appena riferito che il Face ID sotto il display (UD) non implicherà un design a tutto schermo nel senso letteralmente del termine. Ci sarà comunque la fotocamera selfie incastonata in un piccolo forellino, proprio come i top di gamma attuali. Si dice che questa scelta di design proseguirà fino al 2027; solo allora avremo il primo vero telefono della mela senza elementi disturbanti sul pannello.

Ad oggi non è mai arrivato nulla perché sembra che ci siano stati molti problemi con i sensori. Non di meno, ci sono ancora diverse criticità legate alla fotocamera sotto lo schermo; ad oggi la tecnologia non è matura per un simil passo, e lo possiamo veder con i primi Android che hanno “tentato” di affrontare la sfida, senza successo.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Inoltre, considerate che iPhone usa sempre schermi super risoluti e performanti con PPI di 400-500; considerando la trasmittanza della luce, bisogna capire che la selfiecam che si andrà ad inserire sotto il display dovrà essere di qualità super super super elevata. L’unico modo per superare l’ostacolo potrebbe essere quello di abbassare i PPI nell’area vicino la fotocamera anteriore, ma sono solo speculazioni prive di fondamento. Prendete il tutto con “un pizzico di sale”; vi invitiamo a restare connessi per ulteriori sviluppi. Se desiderate il super top di gamma attuale però, sappiate che iPhone 14 Pro è in sconto a 1179,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.