iPhone 16e sbarca già su Amazon: dove trovare il nuovissimo melafonino

Il periodo di preordine del nuovo iPhone 16e partirà ufficialmente oggi, dalle ore 14. Intanto però, anche se ancora non disponibile, l’intera gamma di modelli fa capolino su Amazon!

Abbiamo scovato tutti i link che riporteranno alle diverse edizioni che saranno disponibili fra poche ore e questo è un gran vantaggio. Infatti, anche se non sono ancora raggiungibili, puoi comunque copiarli fra gli appunti e utilizzarli quando scatterà l’ora X! In questo modo, ti assicurerai di essere fra i primi a ordinare il tuo nuovo dispositivo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

iPhone 16e arriva già su Amazon

In tutto, le versioni di iPhone 16e sono 6. Le loro differenze sono rappresentate, come anticipato, dalla colorazione e dal taglio di memoria. Seguendo i link sottostanti, quando attivi potrai accedere direttamente al preordine della versione che ti interessa:

Bianco

Nero

Segna il link fra gli appunti e, a partire dalle 14 di oggi (21 febbraio) usalo per acquistare la tua versione preferita di iPhone 16e da Amazon. Ricorda: prima di quell’orario, non saranno raggiungibili, ma non devi preoccuparti perché lo diventeranno.