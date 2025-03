iPhone 16e è già in offerta: a 637€ è un vero BEST BUY

iPhone 16e è subito protagonista di una promo che garantisce quasi 100 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio: con l’offerta flash di eBay e il codice sconto TECHWEEK25, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 637 euro con uno sconto netto rispetto al listino (729 euro) e anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate, con PayPal oppure con Klarna, e con 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16e: è già un best buy

iPhone 16e è dotato di un’ottima scheda tecnica con un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A18, lo stesso utilizzato da iPhone 16 e 16 Plus. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una fotocamera posteriore da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con Apple Intelligence, in arrivo anche con il supporto alla lingua italiana.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Lo sconto rappresenta il nuovo minimo storico per l’entry level di Apple che ora viene proposto con quasi 100 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio. L’offerta, per il momento, è limitata a una sola colorazione.