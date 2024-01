iPhone 16: tutta la line-up avrà lo stesso processore A18 (RUMOR)

La line-up di punta di Apple del 2024 dovrebbe presentare il medesimo processore sotto la scocca; secondo un rumor trapelato all’analisi del codice sorgente di iOS, sembra che iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max disporranno tutti del chip Apple A18 di nuova generazione. Il sistema operativo next-gen sarà poi, iOS 18 e da un’attenta analisi di alcuni documenti trapelati in queste settimane, scopriamo che il firmware al momento ha il nome in codice “Crystal” e che fa riferimento a quattro nuovi melafonini (D47, D48, D93, D94) contenenti un chipset inedito.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: le indiscrezioni emerse finora

Contrariamente a quanto letto in passato, non si hanno riferimenti in merito al famigerato “iPhone Ultra”. Ad oggi è improbabile che la compagnia rilasci un quinto terminale esclusivo all’interno della serie premium del 2024. Le indiscrezioni sulla serie iPhone 16 però, sembrano essere molto poche; si dice solo che il modulo fotografico dei modelli base subirà un restyling e che sotto la scocca dei gadget vedremo un solo processore (l’A18, forse), declinato in due iterazioni (base e Pro). Voi cosa ne pensate?

