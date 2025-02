iPhone 16 torna in offerta: a questo prezzo non ha rivali

iPhone 16 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone senza dover spendere le cifre richieste per un modello Pro (ancora superiore ai 1.000 euro). Con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 787 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

iPhone 16: un best buy a questo prezzo

Con iPhone 16 è possibile mettere le mani su di un nuovo iPhone in grado di offrire prestazioni eccellenti per molti anni. Il segreto è rappresentato dal chip Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm e supportato da ben 8 GB di memoria RAM (mentre iPhone 15 si ferma a 6 GB).

Lo smartphone ha un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island. Tra le specifiche tecniche troviamo anche 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con la possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

