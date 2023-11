iPhone 16 Pro potrebbe avere un nuovo pulsante aggiuntivo

Oggi apprendiamo un interessante rumor inerente il prossimo melafonino di punta di casa Apple; di fatto, iPhone 16 Pro potrebbe presentare un nuovo pulsante aggiuntivo sul frame laterale, ma non solo. Si dice che il tasto contenente l’antenna MMWave verrà spostato in una nuova area del device e che il tasto azione diverrà tattile.

iPhone 16 Pro: quello che c’è da sapere

Come molti di voi sapranno, nel 2024 arriveranno gli iPhone 16. Questi device dovrebbero presentare piccoli aggiornamenti ma rilevanti rispetto al passato. Secondo un nuovo leakster su Weibo poi, apprendiamo che “esiste una grande possibilità” che i melafonini next-gen vengano dotati di un tasto aggiuntivo. Non di meno, si legge che il pulsante “action” sarà a filo con il frame perché pare che Apple voglia passare alla tecnologia a stato solido abbandonando così il classico tasto meccanico. Tuttavia, il bilanciere del volume rimarrà invariato. Al momento si tratta di semplici rumor che noi vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”. I piani di Apple potrebbero infatti cambiare e le informazioni trapelate dal tipster “Instant Digital Echoes” potrebbero non rivelarsi veritiere. Voi cosa ne pensate?

