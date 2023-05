iPhone 16 Pro Max sarà gigantesco: schermo da circa 7 pollici e non solo

In queste ore è emerso in rete un nuovo render CAD che raffigura quello che sarà il prossimo flagship di Cupertino; no, non ci riferiamo ad iPhone 15 Pro, ma ad iPhone 16 Pro Max. Dalla foto (allegata di seguito) possiamo notare che i due dispositivi saranno significativamente più grandi di quelli di ultima generazione.

A riportare questi dati ci ha pensato l’insider Ross Young con un post sui suoi social network; ha riferito che con iPhone 16 Pro e Pro Max vedremo un aumento delle dimensioni rispetto alle vecchie generazioni. Da 6,1 e 6,7 pollici infatti, passeremo rispettivamente a 6,3 e 6,9 pollici.

iPhone 16 Pro Max: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: il render CAD di iPhone 16 Pro Max è stato condiviso online con il moniker di iPhone 16 Ultra. In realtà questa dicitura non è ancora ufficiale pertanto vi invitiamo a chiamarlo ancora con il “vecchio suffisso”; il render CAD di iPhone 16 Pro Max dunque è stato condiviso in rete con il giornale americano di 9to5Mac da Sonny Dickson. Stando a quanto si osserva, il melafonino del 2024 sarà il più grande mai realizzato, con una dimensione quasi simile a quella di un mini tablet ma con un form factor differente.

Il telefono sarà quindi significativamente più grande sul versante verticale, ma crescerà meno su quello orizzontale. Si passerà quindi ad un’altezza di circa 5 mm in più, arrivando ad un totale di 165 mm. La lunghezza invece si attesterà attorno ai 77,2 mm. Non sappiamo molto di questi device (manca ancora un anno e qualche mese), pertanto vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per scoprire le ultime novità in merito.

Intanto, se volete fare un buon affare oggi su Amazon vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Pro Max da 256 GB in colorazione Deep Purple al prezzo speciale di 1449,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.