iPhone 16 Pro in offerta al minimo storico: è un regalo di Natale (anche 256 GB)

iPhone 16 Pro è protagonista di una nuova offerta su eBay e, grazie allo sconto garantito dal codice SMARTDEC24, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.014 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 1.139 euro per la versione da 256 GB. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito all’offerta, infatti, è possibile premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro: la scheda tecnica

Con iPhone 16 Pro è possibile accedere a uno dei modelli più richiesti sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,3 pollici oltre al SoC Apple A18 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e affiancato da 8 GB di memoria RAM.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e può sfruttare il sistema operativo iOS 18, con anche la possibilità di utilizzare Apple Intelligence. Si tratta di uno smartphone completo, veloce e compatto, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone.

Grazie alla promozione in corso su eBay è possibile acquistare iPhone 16 Pro con un prezzo scontato di:

1.014 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 1.139 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate mensili, senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia.