iPhone 16 Pro in offerta a 999€: ora è un best buy della gamma Apple

È il momento giusto per acquistare iPhone 16 Pro. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 999 euro, grazie alla nuova offerta in corso su eBay. La promo riguarda la versione da 128 GB mentre quella da 256 GB è disponibile al prezzo di 1.119 euro. Entrambe le versioni dello smartphone di Apple sono acquistabili anche in 3 rate mensili, con PayPal oppure Klarna. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner della versione desiderata. Il modello viene proposto con 24 mesi di garanzia.

iPhone 16 Pro: ora è un best buy

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro comprende un display OLED da 6,3 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A18 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Tra le specifiche tecniche troviamo anche 8 GB di RAM e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con possibilità di sfruttare le funzioni di Apple Intelligence. Le versioni in offerta sono due: 128 GB e 256 GB.

Con la nuova offerta di eBay è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro da 128 GB al prezzo di 999 euro mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. L’offerta è disponibile di seguito.