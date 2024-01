iPhone 16 Pro e Pro Max saranno ancora più grandi (RUMOR)

In queste ore sono emersi nuovi interessantissimi rumor relativi ai prossimi flagship di casa Apple; iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max infatti, potrebbero subire dei cambiamenti sul fronte estetico. Si dice che diverranno più grandi e generosi, con pannelli da 6,3 e 6,9″ al posto di 6,1 e 6,7″. A ribadire queste indiscrezioni ci ha pensato una fonte attendibile vicina alla questione. Si parla comunque di un upgrade sostanzioso ma non sappiamo bene i dettagli in merito.

iPhone 16 Pro e Pro Max: cosa è emerso finora?

Ciò che è certo però è che l’aumento delle dimensioni dei display porterà ad avere, quasi sicuramente, telefoni più grandi, anche se di poco. Ad oggi, i Pro sono più alti che larghi e le iterazioni next-gen manterranno questo form factor, oltre che lo spessore contenuto. Tuttavia, cerchiamo di essere concreti: il cambiamento di dimensioni potrebbe avere diverse implicazioni. In primo luogo, potremmo avere batterie più generose che quindi porteranno ad avere autonomie degne di nota. Inoltre si avranno delle cornici più sottili e contenute a tutto vantaggio della visualizzazione dei contenuti.

Se i cambiamenti interessano i modelli Pro, non si può certo dire lo stesso delle varianti basiche; queste infatti rimarranno identiche, almeno sul fronte del design. Solo con i terminali del 2025 si avranno gadget leggermente più importanti. Un leak prevede pannelli da 6,27″ e 6,85″ ma è presto per dirlo e non è di certo una indiscrezione confermata.

