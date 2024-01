iPhone 16 Pro e Pro Max: non ci saranno differenze sul fronte fotografico

In queste ore apprendiamo che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max potrebbero disporre del medesimo comparto fotografico, non presentando quindi differenze come invece abbiamo visto con la line-up del 2023. Ci sarà lo stesso teleobiettivo tetraprismatico su entrambi i modelli che, ricordiamo, godranno di schermi da 6,1 e 6,7″. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il giornale americano di MacRumors.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: cosa sappiamo delle fotocamere?

Anche l’analista di Ming-Chi Kuo a settembre aveva fatto affermazioni simili e solo nei mesi a venire sono state confermate. Ad esempio, il portale di The Elec segnala la medesima indiscrezione sulla disponibilità dell’ottica tetraprisma ma i dettagli sono pochissimi, al momento.

Per fare un po’ di chiarezza, solo iPhone 15 Pro Max dispone di una lente simile che riflette la luce permettendo lo zoom ottico fino al 5X. Il modello base da 6,1″ della serie consente di fare solo un “3X”, anche se è eccellente. Probabilmente, non è stato inserito questo particolare obiettivo per dei vincoli spaziali. Si sa che i componenti necessari per una fotocamera del genere occupano molto più spazio a quelli di un classico teleobiettivo.

Non di meno, si apprende che con la line-up del 2024, Apple aumenterà la dimensioni dei dispositivi – o al massimo – dei display dei terminali. Si passerà da 6,1 e 6,7″ a 6,3 e 6,9″, stando a quanto si evince da una serie di documenti trapelati online.

