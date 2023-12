iPhone 16 Pro: ci sarà una nuova fotocamera ultrawide da 48 Megapixel

In queste ore spuntano interessantissime notizie inerenti i prossimi melafonini di fascia alta di Apple; pare infatti che iPhone 16 Pro disporrà di una fotocamera ultragrandangolare aggiornata con risoluzione di 48 megapixel. Lo riporta un leaker, “Instant Digital”, sul noto microblogging cinese di Weibo.

iPhone 16 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

I nuovi modelli di ‌iPhone 16 Pro‌ e 15 Pro Max saranno i primi dispositivi della mela a godere di una lente ultrawide da ben 48 megapixel; la tele rimarrà ancora da 12 Mega ma si dice che verrà aggiornata nel 2025. Con un drastico aumento della risoluzione il sensore catturerà più luce e permetterà di fare fotografie migliori in ogni condizione, anche in scenari poco illuminati.

Ad oggi ricordiamo che iPhone 14 Pro, iPhone 15 e 15 Pro dispongono già di un’ottica principale da 48 megapixel che sfrutta il “pixel binning” che unisce quattro pixel in un unico “super pixel” per migliorare gli scatti e i video andando di conseguenza, a ridurre il rumore video. L’upgrade di iPhone 16 Pro permetterà di scattare fotografie ProRAW a 48 Mega anche in ultrawide per una maggiore flessibilità in fase di editing. Anche l’analista di Haitong International Securities Jeff Pu, ha affermato una simile indiscrezione mesi fa e ha aggiunto che i melafonini next-gen riceveranno anche il supporto al Wi-Fi 7.

