iPhone 16 Pro avrà la fotocamera selfie posta sotto il display

Manca ancora molto al debutto di iPhone 15 Pro, eppure si inizia a sentir parlare di iPhone 16 Pro già da qualche mese. Sembra che il terminale next-gen disporrà di un sensore Face ID posto sotto il display. La fotocamera invece, diventerà “UDC” non prima del 2026. Questo è quanto riportato da un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud.

Sembra che l’OEM di Cupertino sia intenzionata a portare il Face ID sotto il pannello anteriore già a partire dal prossimo anno. La fotocamera invece, non verrà posta sotto l’unità principale prima del 2026. In pratica, iPhone 18 sarà il primo dispositivo ad essere completamente privo di elementi disturbanti sullo schermo. Lo afferma il noto analista del settore display Ross Young.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

