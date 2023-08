iPhone 16 Pro avrà il supporto al Wi-Fi 7? (RUMOR)

Il nuovo iPhone 16 Pro che arriverà nel 2024 potrebbe essere dotato di un modulo per il Wi-Fi di settima generazione; non di meno, potrebbe anche godere di una lente ultragrandangolare da 48 megapixel.

iPhone 16 Pro: tutto quello che sappiamo ad oggi

Stando a quanto suggerisce l’analista della società di investimento di Hong Kong Haitong International Securities, Jeff Pu, scopriamo che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, potrebbero godere di un grosso upgrade sul fronte delle specifiche interne. Lo ha riportato in una nota di ricerca appena pubblicata in queste ore online. Nello specifico, oltre a leggere di un nuovo sensore ultragrandangolare per il comparto fotografico, potremmo assistere all’inserimento del modem per il Wi-Fi 7. Ma cosa comporterà ciò?

Per chi non lo sapesse, i device Wi-Fi 7 potranno comunicare sulle bande a2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, quindi si avranno velocità più elevate rispetto al passato. Per esempio, citando tecnologie come il 4K QAM, dovremmo godere di un upgrade sostanziale rispetto al Wi-Fi 6E, con picco di trasferimento dati di oltre 40 Gbps.

Certo, al momento Apple sta ancora implementando il supporto al Wi-Fi 6E, ma con la nuova tecnologia le cose potrebbero migliorare ulteriormente. Ad oggi, il Wi-Fi 6E è presente solo negli iPad Pro (2022), nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici e nei nuovi Mac Studio, Mac Pro e Mac mini usciti quest’anno. Si dice che anche iPhone 15 Pro e Pro Max riceveranno questo modulo.

Fra le altre cose, si apprende che potremmo vedere l’inserimento di una lente ultrawide da ben 48 megapixel sui melafonini del 2024; così facendo, i device dovrebbero riuscire a catturare più luce del passato, con miglioramenti anche nelle foto e nei video in modalità 0,5X. Per chi non lo sapesse, iPhone 14 Pro vanta già un obiettivo da 48 megapixel che usa il pixel binning per unire quattro pixel in uno così da acquisire foto migliori in condizioni di scarsa illuminazione. A proposito, se cercate il melafonino di punta del 2022 e volete fare un affare, vi consigliamo di comprare iPhone 14 Pro su Amazon a 1199,00€, spese di spedizione incluse. È il modello con 128 GB di memoria e in colorazione nero siderale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.