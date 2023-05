iPhone 16 Pro: Apple produrrà in casa i display microLED

Apple produrrà in casa i display microLED per i suoi futuri iPhone 16 Pro e Pro Max. L’idea sarebbe quella di costruire in casa i pannelli microLED al fine di ridurre la dipendenza dal fornitore Samsung e avere così più controllo sull’offerta. L’obiettivo finale è quello di costruire melafonini interamente “fatti in casa”. Lo riporta un report proveniente da Nikkei Asia.

iPhone 16 Pro e Pro Max: cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto si evince dal rapporto, pare che Apple abbia speso almeno un miliardo di dollari al fine di sviluppare in casa un pannello microLED. Presto l’azienda avvierà la produzione. Si dice che la compagnia voglia collaborare con un fornitore (ams-Osram) per i componenti della tecnologia rivoluzionaria, con LG Display per i substrati e con TSMC per i wafer da 12 pollici. Tutto questo per ridurre la dipendenza da Samsung.

Ad oggi la produzione di unità microLED è ancora troppo impegnativa, anche più di quella per i pannelli OLED. I costi sono altissimi quindi per questo motivo, pare che vedremo i primi schermi con questa tecnologia su Apple Watch e solo in seconda istanza su telefoni, tablet e computer. Ecco cosa si evince dal rapporto:

“Il piano finale di Apple è introdurre le tecnologie sul suo iPhone, che è la sua principale fonte di entrate e ha un volume molto maggiore, per giustificare gli investimenti nel corso degli anni”, ha affermato una delle fonti che ha visto campioni dello schermo microLED dell’azienda.”

