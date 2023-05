iPhone 16 Pro: a bordo ci saranno dei pulsanti RIVOLUZIONARI

Secondo Mark Gurman iPhone 16 Pro potrebbe presentare i pulsanti con feedback aptico; lo ha confermato nel corso della sua ultima edizione della newsletter “Power On”.

iPhone 16 Pro avrà i pulsanti a stato solido

I rumori su iPhone 15 e 15 Pro si susseguono senza sosta, ma adesso apprendiamo anche le prime informazioni (non ufficiali, ovviamente) inerenti i flagship di Apple del 2024. In realtà i leaks emersi in rete prevedevano la presenza dei tasti a stato solido per i top di gamma della mela di quest’anno, ma sembra che questa tecnologia non sia ancora abbastanza matura. Ecco che quindi, i primi pulsanti con Taptic Engine arriveranno non prima di un anno e mezzo. Non dovremo già avere tastini meccanici, ma solo soluzione innovative, smart e magari anche programmabili (un po’ come il tasto Azione di Apple Watch Ultra).

Il giornalista di Bloomberg ha appena confermato che Apple ha annullato tutti i piani inerenti l’inserimento di pulsanti “touch” per i device di quest’anno; al contrario, li introdurrà nel 2024 con la serie iPhone 16 Pro. Dello stesso parere sembra essere l’analista dell’azienda, Ming-Chi Kuo che afferma che il ritardo sia stato dovuto a diversi problemi tecnici irrisolti che non sono stati “fixati” in tempo per la produzione di massa. Noi vi invitiamo, come sempre, a prendere questi rumor con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.

Ad ogni modo, manca un anno e mezzo al debutto di iPhone 16 Pro; se volete l’ultima ammiraglia di casa Apple vi consigliamo iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1149,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Avrete diritto al reso gratuito, la consegna sarà celere e immediata e potrete perfino dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito; fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.