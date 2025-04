iPhone 16 in offerta al minimo storico: a questo prezzo è da prendere subito

iPhone 16 è protagonista di una nuova offerta su eBay e, sfruttando il codice sconto PSPRAPR25, è ora disponibile al prezzo scontato di 739 euro. L’acquisto può avvenire anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Apple che si conferma, sempre di più, come un best buy per il mercato. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. In alternativa c’è a possibilità di acquistare iPhone 16e al prezzo di 599 euro, sempre utilizzando il codice citato in precedenza.

iPhone 16: ora è un affare

Con iPhone 16 è possibile mettere le mani su di uno smartphone di ottima qualità, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche tecniche ci sono un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island oltre al SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Lo smartphone può contare anche su 8 GB di memoria RAM e su 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel.

iPhone 16 è dotato dell’ultima versione di iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e con anche la possibilità di sfruttare le funzioni di Apple Intelligence, ora disponibili anche in Italia.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR25 è ora possibile acquistare iPhone 16 128 GB al prezzo scontato di 739 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Ci sono 24 mesi di garanzia. L’offerta è valida per un breve periodo, tramite il box qui di sotto.