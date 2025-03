iPhone 16 è in offerta su Amazon: il prezzo è ottimo (anche 256 GB)

iPhone 16 si conferma, sempre di più, un punto di riferimento della gamma di smartphone Apple ed è ora acquistabile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 849 euro, con anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate. La promozione riguarda la versione da 128 GB. Da segnalare anche la possibilità di optare per la versione da 256 GB che viene proposta ora al prezzo scontato di 1.001 euro, anche in questo caso con opzione per il pagamento in 5 rate. Le offerte sono valide solo per alcune colorazioni e sono accessibili tramite il box qui di sotto.

iPhone 16: in offerta al prezzo giusto su Amazon

Con iPhone 16 si va sul sicuro ed è ora possibile acquistare un ottimo smartphone con la certezza di poter contare su anni e anni di prestazioni elevate. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A18 a 3 nm, affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Il sistema operativo è iOS 18, con supporto anche ad Apple Intelligence. Lo smartphone, quindi, ha tutto quello che serve per essere considerato come il modello giusto da prendere oggi per chi cerca un nuovo iPhone.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di:

849 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 1.001 euro per la versione da 256 GB

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate.