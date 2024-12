iPhone 16 da 256 GB cala al minimo storico: è il best buy di Apple

iPhone 16 da 256 GB cala di prezzo e diventa, sempre di più, un best buy. Lo smartphone, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto SMARTDEC24, da aggiungere prima di completare il pagamento, è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro, con 210 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store, raggiungendo un nuovo minimo storico.

L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal oppure con Klarna, e ci sono 24 mesi di garanzia. In alternativa, è possibile ripiegare sulla versione da 128 GB che costa 799 euro. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: la versione da 256 GB è un affare

Con iPhone 16 si va sul sicuro ed è possibile acquistare un nuovo iPhone con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e il SoC Apple A18 a 3 nm che offre prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, con tanta efficienza. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18. C’è anche la possibilità di utilizzare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTDEC24 è ora possibile acquistare iPhone 16 da 256 GB al prezzo scontato di 899 euro, con possibilità di acquisto in 3 rate e 24 mesi di garanzia. L’offerta è disponibile di seguito. La versione da 128 GB costa invece 799 euro, sempre con lo stesso codice sconto.