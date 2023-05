iPhone 16 come iPhone 12: ritorno alle origini?

Sembra che il futuro iPhone 16 disporrà di un modulo fotografico composto da due sensori impilati verticalmente; in poche parole, sarà simile all’iPhone 12 del 2020. Questo avverrà solo sui modelli di fascia “bassa”, ovvero quello da 6,1 e 6,7 pollici.

iPhone 16 e 16 Plus: cosa sappiamo ad oggi?

Dal 2021 Apple ha iniziato a inserire le lenti del comparto fotografico di iPhone 13 e 14 in maniera verticale; i due obiettivi oggi sono posti diagonalmente fra di loro, creando un bell’effetto visivo. Lo abbiamo visto anche nelle iterazioni mini e Plus, ma adesso pare che con i device in arrivo nel 2024, iPhone 16 e 16 Plus, le cose siano destinate a cambiare nuovamente.

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model. Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 22, 2023

Se il rumor si dovesse rivelare veritiero, significherebbe vedere un iPhone 16 con il medesimo layout di iPhone 12 e 12 mini; lo ha riportato in queste ore un noto Leaker online che su Twitter si fa chiamare “URedditor”. Fra le altre cose, i telefoni del 2024 disporranno tutti della Dynamic Island (così come anche quelli della serie in arrivo a settembre) e presenteranno una porta USB Type-C sotto la scocca. Non sappiamo perché la mela stia pianificando questo “ritorno alle origini”; ci sarà sicuramente un motivo che oggi non possiamo conoscere e/o sapere. Ad ogni modo, manca più di un anno al debutto di questi smartphone, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.