iPhone 15 Ultra in grigio titanio: uno SPETTACOLO (FOTO)

Signori e signore, siete pronti a rifarvi gli occhi? In queste ore sono trapelate in rete le prime immagini non ufficiali che ritraggono quella che potrebbe essere – al 99,99% – l’estetica dei futuri melafonini top di casa Apple. Nello specifico, oggi vediamo come potrebbe essere la colorazione “Titan Grey” (grigio titanio) per iPhone 15 Pro Max. Questo modello poi, secondo alcuni leakster, potrebbe chiamarsi “iPhone 15 Ultra” e ciò sottolinea che il modello sarà dotato di features esclusive non presenti nelle altre iterazioni della serie.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: le nuove colorazioni

Andiamo con ordine: si dice che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max non saranno venduti in Gold e nemmeno in Deep Purple. Al posto di queste due tinte infatti, avremo una versione speciale in grigio titanio al posto della dorata e una Deep Blue che sostituirà quella violetta.

Dalle immagini condivise da 9to5Mac vediamo come apparirà il device grigio in tutta la sua bellezza. Non sappiamo però quale possa essere il nome commerciale di questa colorazione. Oltre alla versione però, cambierà anche il materiale adoperato dalla compagnia di Cupertino. Non avremo più l’acciaio inossidabile ma al suo posto vedremo il titanio. I modelli standard invece, continueranno ad essere venduti con un frame in alluminio satinato e una back cover in vetro lucido che supporta la wireless charging e la tecnologia MagSafe.

In base a quanto possiamo vedere dalle immagini (proprietà 9to5Mac) possiamo vedere come apparirà il device premium del colosso di Cupertino; la finitura è più scura di quella silver classica ma anche più chiara della Space Black. Richiama – vagamente – la colorazione che a avevamo su iPhone 6 e 6 Plus anni fa. Come detto poi, al posto della versione Gold, troveremo un modello in Dark Blue, una tinta più scura del Blue Sierra e del Pacific Blue che abbiamo visto negli anni precedenti.

Vi ricordiamo che l’evento potrebbe tenersi il 12 settembre ma non c’è ancora una conferma ufficiale in merito; prendete la notizia con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per saperne di più a breve. Intanto, vi segnaliamo che iPhone 14 costa solo 829,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: è il miglior melafonino per rapporto qualità-prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.