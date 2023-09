iPhone 15: problemi alla fornitura, arriverà in ritardo?

Stando a quanto riferito, sembra che ci siano problemi con la catena di fornitura dei prossimi iPhone 15; questo vuole dire che i nuovi smartphone arriveranno in ritardo? Non proprio, ma andiamo con ordine.

iPhone 15: cosa è emerso nelle ultime ore

Sappiamo che Apple lancerà a breve i nuovi telefoni di fascia alta; vedremo presto la line-up iPhone 15 con quattro smartphone all’interno. I device sono già nella fase finale della produzione di massa ma, secondo quanto si legge dall’ultimo rapporto, pare che ci siano stati dei problemi nella catena di approvvigionamento per via dei tagli alla produzione effettuati dall’azienda. Di fatto si è appreso che la previsione di spedizione dei terminali next-gen è appena scesa da 83 milioni a 77 milioni di unità; lo riporta l’analista Jeff Pu.

Anche gli analisti della Mizuho Bank giapponesi sono dello stesso parere e sono convinti che Apple riuscirà a spedire circa 73 milioni di unità; la stima iniziale di 84 milioni sembra essere troppo irrealistica. La domanda potrebbe essere più flebile del previsto, dunque. In totale, si legge che l’OEM di Cupertino produrrà 217 milioni di unità di iPhone nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. La previsione iniziale, in questo caso, era di 227 milioni.

Tornando ai device, vi ricordiamo che ci saranno quattro modelli nella line-up iPhone 15: uno standard, il Plus, il Pro da 6,1″ e il Pro Max (o Ultra) da 6,7″. Tutti saranno disponibili per l’acquisto dal 22 settembre anche se l’iterazione più costosa potrebbe subire un leggero ritardo per via di alcuni problemi legati all’ottica periscopica di cui sarà dotata.

