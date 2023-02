iPhone 15 Pro: spunta in rete una prima immagine dal vivo (FOTO)

In queste ore, grazie al portale di MacRumors, vediamo una prima immagine dal vivo di un dummy di iPhone 15. La foto del device è stata concessa e condivisa dall’utente Twitter Unknowz21.

La foto fa riferimento al modello standard della serie. Questo quindi è il primo sguardo a quello che potrebbe essere – a tutti gli effetti – il design del nuovo melafonino da 6,1 pollici.

La foto parla chiaro: vediamo in prima istanza la porta USB Type-C sul frame inferiore. Questo sottolinea che Apple ha intenzione di sostituire per davvero la cara e vecchia Lightning con la tecnologia di nuova generazione imposta dall’Unione Europea.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?

Here’s an early base model iPhone 15.

(More info exclusively via @MacRumors, for now 😊) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 22, 2023