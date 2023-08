iPhone 15 Pro: non ci sarà la colorazione Gold, al suo posto arriverà la "Dark Blue"

Quest’anno non avremo alcun modello “Gold” nella line-up premium di iPhone 15. Di fatto, sembra che le opzioni “oro” e “Deep Purple” siano state sostituite da quella grigia e da quella Dark Blue. A dirlo, una nuova indiscrezione trapelata online e ripresa dal portale americano di 9to5Mac. Il giornale ha anche confermato quali saranno le colorazioni prossime al rilascio nella gamma. Insomma, sembra che i cambiamenti con le future iterazioni non si limiteranno a dei grossi cambi di paradigma strutturali ma interesseranno anche il versante del design e i dettagli più fini. Inoltre, il 15 Pro e il 15 Pro Max inaugureranno l’era del titanio sugli smartphone al posto dell’acciaio inossidabile.

iPhone 15 Pro e Pro Max: ecco come saranno

Oltre a dismettere l’utilizzo dell’acciaio come materiale principale per i melafonini di nuova generazione, Apple non utilizzerà neanche l’opzione dorata per i device. Se ricordate, il modello Gold in acciaio è presente nella line-up dal 2018, sin dal debutto di iPhone XS. Al posto di questa tinta avremo una colorazione grigia molto piacevole che ricorderà il colore naturale del titanio e che richiamerà la finitura di Apple Watch Ultra.

Sembra però che il main colore dell’anno sia il Dark Blue e andrà a sostituire la Deep Purple. Inoltre, il colore speciale richiamerà vagamente il Pacific Blue del 2020 ma presenterà dei toni più scuri. Siamo sicuri che farà contenti moltissimi utenti, anche se in molti richiedono ad alta voce una colorazione Product (RED) anche per la gamma premium di device di casa Apple. iPhone 15 e 15 Plus invece, saranno coloratissimi: arriveranno in nero, verde, blu, giallo e rosa. Non sappiamo se tinte aggiuntive verranno mostrate nel corso della prossima primavera. Il keynote dovrebbe tenersi il 12 settembre: siete pronti? Intanto, se desiderate un melafonino a poco, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 da 128 GB su Amazon a soli 829,00€.

