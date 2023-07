iPhone 15 Pro Max: costerà tantissimo, molto più del modello precedente (RUMOR)

In queste ore apprendiamo un interessantissimo rumor riguardante il prossimo iPhone 15 Pro Max. Sembra che il melafonino in questione sarà molto più costoso del modello precedente. A tal proposito, segnaliamo che la versione da 256 GB del Pro Max del 2022 costa solo 1429,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese, e c’è anche la possibilità di rateizzare il prodotto in comode rate con Cofidis.

Il nuovo iPhone 15 Pro Max avrà un prezzo esorbitante, secondo quanto afferma il noto analista della società Haitong Securities di Hong Kong, Jeff Pu.

iPhone 15 Pro Max: quanto costerà?

Stando alle parole di Pu, sembra che i device della linea Pro di iPhone 15 partiranno da 1099 dollari in America. Ciò implica che, da noi, complici le tasse e il cambio dollaro/euro, avremo prezzi superiori a quelli visti lo scorso anno (che erano già altissimi). Ci domandiamo: l’aumento di prestazioni combacerà con l’aumento monetaria? Non lo sappiamo.

iPhone 15 Pro Max presenterà una batteria esagerata, una lente periscopica che però, non sarà allocata a bordo del Pro da 6,1 pollici. Questa dovrebbe consentire di avere uno zoom ottico da 5X a 6X, con un bell’upgrade rispetto al passato. Il sistema di lenti periscopiche usa la lente principale pr catturare un’immagine attraverso uno specchio o un prisma angolato che riflette la luce di 90 gradi e la invia poi al sensore di immagine. I device della linea iPhone 15 entreranno in produzione di massa ad agosto e Apple sta producendo più modelli del previsto così da sostenere le eventuali domande elevate da parte dell’utenza. Sicuramente, Pro e Pro Max, nonostante il costo esorbitante, saranno i più venduti. Ci sarà inoltre, la porta USB Type-C, la solita Dynamic Island e le cornici saranno ridotte al minimo.

