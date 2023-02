iPhone 15 Pro Max: avrà una luminosità ESAGERATA

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno uno schermo davvero incredibile; secondo l’ultimo rapporto emerso in rete dal noto insider del web ShrimpApplePro, scopriamo che i flagship next-gen di Apple presenteranno un display con luminosità di picco fino a 2500 nit.

Stando ai rumors provenienti da un altro leakster, scopriamo che questo nuovo pannello sarà incredibile e, ovviamente, sarà realizzato da Samsung. Sarà avanzatissimo, anche più di quello che abbiamo visto sui Galaxy S23 appena annunciati.

iPhone 15 Pro e Pro Max: luminosità di picco di 2500 nit

Fra le altre cose, ShrimpApplePro ha affermato che questo display potrebbe arrivare a bordo del 15 Pro Max, anche se noi supponiamo che verrà inserito anche sulla variante da 6,1 pollici. Ad oggi lo schermo di iPhone 14 Pro raggiunge un picco di 2000 nit, che scende a 1000 per i contenuti standard e a 1600 per quelli con HDR attivo.

Ovviamente per il momento si tratta di indiscrezioni non confermate, quindi vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”. Voi cosa ne pensate? Ritenete questo un valore aggiunto o trovate la suddetta feature come “poco rilevante”?

