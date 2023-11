iPhone 15 Pro Max (256 GB) titanio naturale: DISPONIBILE, pochi pezzi

Se siete alla ricerca del nuovo iPhone 15 Pro Max, oggi vi segnaliamo che il modello da 256 GB in colorazione “titanio naturale” costa solo 1489,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si, il prezzo non è contenuto ma si parla di un prodotto assolutamente incredibile, potentissimo, con un design mozzafiato e un comparto fotografico all’altezza delle aspettative.

Questo non è un semplice smartphone ma è una cinepresa in tutto e per tutto che, complice il suo chip A17 Pro, il sensore principale da 48 megapixel che gira in ProRES e scatta in ProRAW, anche in modalità cinema e con il profilo colore LOG attivato, diventa un accessorio indispensabile nelle produzioni indipendenti e, perché no, anche in quelle più importanti. Un esempio? L’ultimo keynote di Apple è stato interamente girato con lui. Incredibile vero? Se siete intenzionati ad acquistarlo, sbrigatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promo potrebbe terminare a breve. Non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché dovete comprarlo

Ovviamente noi vi invitiamo a prenderlo in considerazione solo se ne farete un utilizzo lavorativo, anche perché costa moltissimo. Per fortuna, con Amazon, avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore e perfino al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito. C’è poi un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

A soli 1489,00€ questo iPhone 15 Pro Max è il best buy da non lasciarsi sfuggire. Fate presto se siete interessati all’acquisto perché ci sono pochi pezzi disponibili in colorazione “titanio naturale”.

