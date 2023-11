iPhone 15 Pro Max (256 GB) titanio naturale: di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Finalmente il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, in versione da 256 GB e in colorazione “titanio naturale” è tornato disponibile su Amazon al prezzo sensazionale di 1489,00€. Certo, lo capiamo bene che è alquanto alto, ma è giustificato dal fatto che questo è un prodotto di altissima fascia. Non di meno, con il portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, in meno di 24 o 48 ore (a seconda del vostro luogo di domicilio). Fra le altre cose, citiamo la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Non lasciatevelo sfuggire, insomma: potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero terminare a breve.

iPhone 15 Pro Max: il device che tutti stavano aspettando

Questo smartphone di punta di casa Apple lo aspettavamo tutti; dopo l’apertura delle prevendite, è stato “latitante” per moltissime settimane. Di fatto, la richiesta è stata altissima e l’utenza ha risposto benissimo. Oggi è tornato disponibile su Amazon e noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire, anche perché si tratta del modello in titanio naturale con ben 256 GB di memoria interna.

Questo iPhone 15 Pro Max è un gioiello: è realizzato in titanio naturale, in vetro Ceramic Shield di nuova generazione e con materiali di pregio. Ha uno schermo OLED da 6,7″ con ProMotion al seguito, risoluzione Retina e luminosità massima di 2000 nit. Sotto la scocca batte un cuore Apple A17 Pro coadoiuvato da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna. Ottimo il comparto fotografico degno di nota con sensore principale da 48 Megapixel con OIS che può girare video in ProRES e scattare foto in ProRAW. Fate presto se siete interessati all’acquisto; a 1489,00€ è un best buy, soprattutto perché non pagherete le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.