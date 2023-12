iPhone 15 Pro Max (256 GB): lo smartphone più richiesto è QUI

Se siete alla ricerca del melafonino più esclusivo di sempre, il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, oggi abbiamo una bellissima notizia per voi. Il device, nella sua colorazione “titanio nero”, con 256 GB di memoria interna, costa solo 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Certo, scrivere “solo 1399€” è un po’ strano ma sappiate che è in sconto rispetto al prezzo di listino. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete tantissimi modi per portarvelo a casa anche con un pagamento dilazionato, quindi cosa aspettate? Ora non avete più scuse; correte a prenderlo se siete interessati/e all’acquisto e non pensateci troppo: a questa cifra è un super best buy.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché devi comprarlo

Fra i vantaggi di Amazon dobbiamo segnalare, come detto, la possibilità di dilazionare il prezzo complessivo del device in cinque o dieci soluzioni (a tasso zero), ma solo per gli account compatibili. Altresì sappiate che si potrà godere della possibilità di dividere il pagamento in micro-canoni mensili con CreditLine di Cofidis. C’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o di gravi problematiche.

Questo è uno smartphone pazzesco, con un display ampio e generoso da 6,7″ con Dynamic Island al seguito, tecnologia ProMotion e molto altro ancora. Posteriormente abbiamo tre sensori evoluti che girano video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES, lo standard cinematografico per eccellenza. La batteria dura tantissimo e si ricarica mediante USB Type-C, attraverso la wireless charging o con la tecnologia MagSafe. A 1399,00€ con lo sconto del 6% non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.