iPhone 15 Pro Max (256 GB): il più esclusivo, pochi pezzi su Amazon, correte

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone semplicemente sensazionale; si tratta di uno dei device più richiesti e venduti dell’ultimo periodo. Ci riferiamo, ovviamente, ad iPhone 15 Pro Max che, nella sua iterazione da ben 256 GB, in colorazione “titanio naturale”, costa 1489,00€ ma è tornato disponibile sul portale di e-commerce più famoso al mondo. Lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, con possibilità di riceverlo a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore; non dovrete pagare nulla in più, dunque. Siate veloci, se interessati/e perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

iPhone 15 Pro Max: il Best Buy del giorno

Questo è il modello di melafonino più esclusivo che vi sia, performante, veloce, leggero, potente e con un comparto fotografico all’avanguardia. È uno dei pochi gadget al mondo a riprendere video in ProRES e scattare foto in ProRAW. Altresì pensate che l’ultimo keynote di Apple, l’evento “Scary Fast” tenutosi poche settimane or sono, è stato girato interamente con il suddetto dispositivo.

C’è un pannello OLED Retina XDR da 6,7″ super luminoso con picco massimo di 2000 nit e ProMotion al seguito; è perfetto per vedere contenuti on demand ma anche per lavorare. Il processore A17 Pro poi, è un portento: sprigiona potenza pura e va benissimo anche per i titoli più impegnativi come Resident Evil, ad esempio. Non di meno, iPhone 15 Pro Max ha un frame in titanio aerospaziale, una back cover in vetro satinato che supporta la wireless charging e la MagSafe Technology e c’è perfino una batteria capiente che assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica.

Viene venduto e spedito da Amazon, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può fare il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 1489,00€ dovete comprarlo adesso ma sbrigatevi: le scorte sono limitate.

