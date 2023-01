iPhone 15 Pro: frame in alluminio e pulsanti Taptic Engine

Il nuovo iPhone 15 Pro potrebbe essere un gioiello dal punto di vista strutturale; si dice che i modelli premium della line-up del 2023 di Apple presenteranno un frame in titanio, dei pulsanti dotati di Taptic Engine e molto altro ancora. Ad oggi sono solo rumor, pertanto vi invitiamo a prenderli come tale.

iPhone 15 Pro: un design premium e lussuoso

Come molti di voi sapranno, la gamma iPhone 15 è ancora molto lontana; mancano diversi mesi e si dice che l’azienda stia ripensando la serie e i modelli contenuti all’interno. Con le ultime indiscrezioni trapelate, apprendiamo nuovi elementi cardine sui dispositivi in arrivo.

La notizia arriva dall’analista di settore Jeff Pu, che ha condiviso una nota in merito proprio pochi giorni or sono; secondo lui infatti, i modelli di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max presenteranno nuove funzionalità incredibili dal punto di vista estetico. Pensiamo alla scocca in titanio, ai pulsanti a stato solido, il feedback tattile Taptic Engine e anche un quantitativo di RAM maggiore (sotto il pannello). Di fatto, iPhone 14 Pro presenta 6 GB di RAM (a proposito, lo trovate su Amazon a 1339,00€ ancora per poche ore), mentre si pensa che il prodotto successivo riceverà 8 GB di memoria virtuale di base. A riportalo anche ShrimpApplePro e Ming-Chi Kuo.

Sotto la scocca dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max (aka Ultra), ci sarà il processore Apple Bionic A17 di nuova generazione costruito con il nodo architettonico a 3 nanometri, con un focus speciale sul miglioramento del comparto energetico. Non di meno, si dice che troveremo la Dynamic Island e la porta USB Type-C su tutti i dispositivi della gamma, ma anche un modulo aggiornato di Qualcomm per la connettività (lo Snapdragon X70 5G). In ultima istanza, l’Ultra dovrebbe ricevere anche uno zoom periscopico ottico degno dei competitor Android.

