iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno MOLTO più costosi dei predecessori

Stando a quanto si apprende da un recente rumor del DigiTimes, sembra che i prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno un costo decisamente più elevato dei predecessori. Nello specifico, sembra che avranno un costo più alto di circa 100 o 200 dollari.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: ecco quanto potrebbero costare

In America iPhone 14 Pro parte da 999 dollari mentre il Pro Max da 1099$; il report del DigiTimes suggerisce che iPhone 15 Pro partirà da 1099 o 1199$ e la variante più costosa invece, potrebbe partire da ben 1299$. Se consideriamo le tasse e il cambio, da noi questi telefoni potrebbero avere un costo drasticamente più alto (circa 1500/1600€ almeno). Questo aumento potrebbe porre un freno alle vendite dei nuovi device; si dice che le previsioni di vendita saranno ridotte a 77 milioni di unità per quest’anno. Pensate che, inizialmente, le stime prevedevano 83 milioni di pezzi.

Se ricordate, all’inizio di quest’anno, Mark Gurman di Bloomberg aveva riferito che Apple avesse intenzione di aumentare il costo di iPhone 15 Pro e del 15 Pro Max. Anche l’analista di settore Jeff Pu sembra essere del medesimo parere. Si dice che i melafonini verranno annunciati martedì 12 settembre e che i preordini partiranno il 15 del prossimo mese. La messa in mendita invece, non prima di venerdì 22 settembre.

