iPhone 15 Pro: confermate le cornici super sottili

Una nuova indiscrezione trapelata online conferma uno dei leaks più interessanti relativi al prossimo flagship di casa Apple; di fatto, iPhone 15 Pro disporrà di cornici super sottili attorno al display.

Mancano ancora diversi mesi al lancio della gamma iPhone 15 sul mercato internazionale ma oggi, grazie ad un paio di video (non ufficiali) condivisi in rete dai siti cinesi Bilibili e Douyin (e ripubblicati su Twitter da ShrimpApplePro), apprendiamo come saranno fatti – sul versante anteriore – i futuri device di Cupertino.

iPhone 15 Pro: ecco come saranno gli schermi

Partiamo dalla gamma Pro; in passato abbiamo letto che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max presenteranno cornici ancora più contenute attorno al pannello e questo dovrebbe consentire alla compagnia di aumentare la dimensione del pannello. Al contrario, iPhone 15 e 15 Plus, anche se non avranno più il notch, manterranno lo stesso aspect ratio e lo stesso rapporto schermo-cornici che abbiamo visto con iPhone 13 e 14. Tuttavia, verso i bordi dovrebbero risultare più curve, in modo simile alla gamma iPhone 11.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023

Dai rumors vediamo anche che la Dynamic Island, come ribadito in più occasioni,. sarà presente su tutti e quattro i modelli della gamma del 2023. Questo dovrebbe segnare la fine della tacca sugli iPhone di punta di ultima generazione. Attenzione ad iPhone SE (2024) però, perché lui potrebbe contenere ancora il notch e, magari, disporre di un design in stile “iPhone 14”.

L’effetto cornici-display dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbe richiamare quello di Apple Watch Series 7 e Series 8 che dispongono di cornici super contenute. Inoltre, la gamma premium dovrebbe avere una struttura in titanio e non più in acciaio inossidabile, con pulsanti a stato solito al posto dei classici tasti.

