iPhone 15 Pro: brutte notizie sul fronte GAMING, ecco perché

Conosciamo tutti iPhone 15 Pro; è un device strepitoso, potentissimo, versatile e che promette prestazioni di altissimo profilo. Oggi su Amazon si porta a casa con 1169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nella sua iterazione da 128 GB in colorazione “blu titanio”. Oggi però apprendiamo che sul fronte gaming, nonostante le promesse di Apple, non riesce a stupire: con il videogame “Resident Evil 4 Remake” infatti, fatica a mantenere i 30 fps costanti.

iPhone 15 Pro: esperienza di gioco non ottimale, a quanto pare

Al momento della presentazione, Apple ha commercializzato i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max come device votati all’intrattenimento multimediale e al gaming. La società afferma che i telefoni next-gen sono ottimi anche con i giochi AAA come Resident Evil Village. Tuttavia, da Alcuin test condotti online con Resident Evil 4 Remake, pare che l’esperienza di gioco sia tutt’altro che ottimale. Al contrario, iPad Pro con M2 ha gestito il gioco con efficacia.

A condurre il test ci ha pensato MrMacRigh con un video condiviso in rete nel quale confronta le performance di iPhone 15 Pro, iPad Pro M1 e iPad Pro M2. Il videogame della discordia è stato, come detto, RE4 Remake. Il telefono ha avuto prestazioni da gaming poco soddisfacenti, eseguendo il tutto con una risoluzione di 1560×720 con la tecnologia MetalFX abilitata a meno di 30 fps. Le scene più semplici hanno mantenuto un franerete stabile, mentre le scene di lotta sono scese perfino sotto i 25 fps e in alcuni casi si sono attestate a 20 fps. La grafica ha avuto quindi forti rallentamenti e il risultato non ha convinto più di tanto.

Se da un lato abbiamo però Resident Evil Village su iPhone con impostazioni personalizzabili e grafica preimpostata, il vecchio titolo non ha queste feature. Il collo di bottiglia del processore top a 3 nm è il sistema per la dissipazione del calore del nuovo iPhone 15 Pro. Voi lo utilizzate per giocare? Fateci sapere.

Ad ogni modo, secondo noi è comunque un mostro di potenza perfetto per chi crea contenuti video e foto per lavoro: su Amazon il modello da 6,1″ costa 1169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

