iPhone 15 Pro al MINIMO STORICO in offerta Black Friday su Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon si avvicina alle fasi più calde e forse anche per questo iniziano a spuntare nuovi pezzi grossi: questa volta è il caso del nuovissimo e potentissimo iPhone 15 Pro che puoi acquistare in offerta a 1149 euro per il modello da 128GB e a 1369 euro per la versione da 256GB.

iPhone 15 Pro in offerta Black Friday

iPhone 15 Pro è un gioiello di tecnologia, forgiato nel titanio di grado aerospaziale. Questo materiale non solo conferisce al dispositivo un design robusto e leggero, ma lo rende anche resistente a schizzi, gocce e polvere. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield lo rendono più resistente di qualsiasi altro smartphone sul mercato.

Il display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion è un capolavoro tecnologico. Con un refresh rate fino a 120Hz, assicura prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale, e con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile, senza doverla toccare.

Il cuore pulsante di questo iPhone è il chip A17 Pro, un concentrato di innovazione. Con una GPU di classe Pro, i giochi diventano incredibilmente immersivi, e la batteria dura tutto il giorno grazie all’efficienza del chip.

Il potente sistema di fotocamere Pro, con sette obiettivi professionali, ti permette di catturare ogni momento con una risoluzione straordinaria. La fotocamera principale da 48MP garantisce colori intensi e dettagli definiti, mentre il teleobiettivo 3x ti consente di fare zoom per ottenere primi piani nitidissimi da lontano.

Personalizza la tua esperienza con il tasto Azione, che ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita, che sia la modalità Silenzioso, la Fotocamera, il Memo vocale o altro ancora.

Il connettore USB-C ti consente di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 Pro, rendendo tutto più conveniente. Inoltre, il dispositivo è compatibile con lo standard USB 3 per un trasferimento dati ultrarapido. Con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci, garantendoti una connessione da professionista.

Non lasciarti scappare questa opportunità unica durante il Black Friday su Amazon. Acquista iPhone 15 Pro a soli 1149 euro e goditi tutte le incredibili funzionalità di questo dispositivo di ultima generazione.

