iPhone 15 Pro (128 GB) titanio blu: il prezzo inizia a scendere su Amazon (-3%)

Oggi vogliamo parlarvi dell’ultima ammiraglia di casa Apple, iPhone 15 Pro. Il melafonino è uno dei prodotti più venduti e richiesti da parte dell’utenza di questi mesi. Di fatto è stato anche introvabile per moltissime settimane ma ora, finalmente, è tornato disponibile su Amazon con un costo molto interessante: è sceso infatti del 3% e potrà essere vostro con 1199,00€ al posto di 1239,00€. Certo, il risparmio non è eccessivo ma è comunque degno di nota visto che è arrivato sugli scaffali internazionali poco meno di due mesi fa. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è quello in colorazione “titanio blue” con 128 GB di memoria interna. Se siete interessati/e all’acquisto siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata (siamo pur sempre nella settimana del Black Friday, tra l’altro).

iPhone 15 Pro: il device più richiesto

Questo iPhone 15 Pro è uno dei device più venduti e appare infatti come un prodotto di pregio dalle alte prestazioni e dalla qualità costruttiva impeccabile. È realizzato in vetro e titanio e presenta il processore Apple A17 Pro con modem 5G integrato. La RAM è da 8 GB e la memoria interna è da 128 GB, non espandibile ma noi consigliamo sempre un piano ad iCloud per espandere il tutto. Il suddetto device non è per tutti visto che vanta delle ottiche che girano in ProRES e scattano in ProRAW; è volto ai professionisti dell’immagine, ai videomaker avanzati, alle produzioni cinematografiche (non è un caso che l’evento “Scary Fast” sia stato girato con un iPhone 15 Pro Max). Inoltre ha una selfiecam eccellente e un display OLED da 6,1″ con ProMotion e risoluzione Retina XDR.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1199,00€, spese di spedizione incluse; c’è la consegna celere e immediata e pensate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.