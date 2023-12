iPhone 15 Pro (128 GB): sconto FOLLE del 6%, corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone veramente spettacolare di casa Apple; di fatto, iPhone 15 Pro, è in vendita su Amazon ad un prezzo sensazionale. Costa solo 1169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire a questa cifra perché è un best buy senza paragoni. Il modello in sconto è quello in colorazione “titanio blu” con 128 GB di memoria interna. Fate presto perché non sappiamo quanto durerà ancora la promo esclusiva che vi porterà a risparmiare il 6% sul valore di listino.

iPhone 15 Pro: ecco perché acquistarlo su Amazon

C’è la consegna celere e immediata con il servizio di e-commerce americano di Prime; in poche parole riceverete il prodotto entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Avrete anche possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque o dieci soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati. Dulcis in fundo, citiamo il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o c’è la garanzia di un anno con il costruttore o di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Il vostro nuovo melafonino vi aspetta, ma siate rapidi.

iPhone 15 Pro è un prodotto sensazionale, leggero e versatile, con un frame in titanio, una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe, con 128 GB di memoria interna. Il display è un pannello OLED Retina XDR da 6,1″ con Dynamic Island, ProMotion e cornici sottili e contenute. Ci sono tre ottiche con sensore principale da 48 megapixel che può girare video in 4K HDR Dolby Vision o in in ProRES; inoltre c’è la possibilità di scattare fotografie in ProRAW. Cosa aspettate? Costa 1169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; correte a prenderlo.

