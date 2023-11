iPhone 15 Pro (1 TB) titanio naturale: DISPONIBILE su Amazon e lo paghi in comode rate

Dopo diverse settimane di latitanza finalmente iPhone 15 Pro è tornato disponibile su Amazon; nello specifico, il modello in colorazione “titanio naturale” con 1 TB di memoria interna (il top del momento, per intenderci) costa 1869,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e dal noto portale di e-commerce potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

iPhone 15 Pro: il best buy del momento

Ricordatevi che c’è anche la possibilità di usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 (è una promo speciale in vista delle festività natalizie) e che si può godere di un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto se siete interessati prima che finiscano le scorte disponibili sul noto portale o prima che termini la promo dedicata.

Ammettiamolo: tutti stanno cercando il nuovo melafonino di casa Apple. Dispone della porta USB Type-C con tecnologia Thunderbolt, ma non solo. Ha tre sensori evoluti che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES e può anche scattare foto in ProRAW. Lo schermo è un pannello OLED ProMotion con Always On Display da 6,1″ con Dynamic Island e cornici ridotte al minimo. La scocca è in titanio e la back cover è in vetro e supporta la tecnologia MagSafe, oltre che quella wireless.

Questo è il top del momento, uno smartphone veramente eccellente sotto tutti i punti di vista. Noi vi invitiamo a prenderlo in considerazione anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste su Amazon: il modello da 1 TB in colorazione “titanio naturale” costa 1869,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.