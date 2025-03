iPhone 15: prezzo bomba con l'offerta di oggi (anche 256 GB)

iPhone 15 si conferma un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone senza spendere troppo. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere prima di completare il pagamento, è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB con un prezzo scontato di 669 euro. In alternativa, c’è la versione da 256 GB che costa 785 euro. Si tratta di un’occasione ottima per puntare sullo smartphone di Apple. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, e ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere subito alla promo, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 15 si basa sul SoC Apple A16 Bionic, una vera e propria garanzia per chi cerca ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone propone anche un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre a una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18. Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo e rende iPhone 15 uno dei “best buy” del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Apple senza dover spendere le cifre richieste per i modelli Pro.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25 è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 669 euro. In alternativa, c’è la versione da 256 GB che costa 785 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Lo sconto è accessibile qui di sotto.