iPhone 15 Plus: sconto FOLLE su Amazon, lo paghi molto meno

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Plus che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 1049,00€ al posto di 1129,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che il risparmio è molto elevato per un terminale di nuova generazione, potentissimo e versatile, con un comparto fotografico degno di nota, che gira video in 4K HDR Dolby Vision e che fa dell’autonomia la sua killer feature. Fra le altre cose poi, dispone di un pannello OLED Retina con cornici sottili e Dynamic Island che promette una visione dei contenuti pressoché perfetta in ogni scenario. Si ricarica mediante porta USB Type-C o sfruttando la ricarica MagSafe o wireless. C’è poi un frame in alluminio satinato così come la back cover che è in vetro opaco. Offre prestazioni all’avanguardia grazie al processore Apple Bionic A16 con modem 5G e vi è anche il modulo NFC per i pagamenti contactless.

iPhone 15 Plus: ecco perché comprarlo

Questo smartphone di punta di Apple è un vero best buy; viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Si ha poi diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Con un prezzo di soli 1049,00€, spese di spedizione incluse, dovete sbrigarvi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro ma siate veloci, a questa cifra è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.